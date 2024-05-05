سماء إيران "تمطر سمكا".. ما سبب الظاهرة؟ (فيديو)
وثقت كاميرات مواطنين في إيران مشاهد غريبة لسقوط أسماك من السماء في ظاهرة يطلق عليها مجازا اسم "المطر السمكي"، وهي ظاهرة تحدث غالبا بسبب قوة الأعاصير الآتية من البحار، والتي قد تأخذ عددا من الأسماك، وتطير بها حتى تلقيها في مكان آخر.
ورصدت تلك المشاهد في مدينة ياسوج غربي إيران، وأظهر الفيديو سقوط عشرات الأسماك على طريق يشهد حركة سير داخل المدينة.
يشار إلى أن العلماء لم يتحققوا بعد من سبب حدوث هذه الظاهرة، لكنهم يعتقدون أنها ناتجة عن العواصف أو تيارات الهواء القوية، التي يمكن أن تحمل المياه بما فيها من أسماك من المسطحات المائية الكبيرة، ونقلها إلى عدة كيلومترات قبل أن تسقط مجددا على الأرض.