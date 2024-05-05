سماء إيران "تمطر سمكا".. ما سبب الظاهرة؟ (فيديو)

ورصدت تلك المشاهد في مدينة ياسوج غربي إيران، وأظهر الفيديو سقوط عشرات الأسماك على طريق يشهد حركة سير داخل المدينة.

يشار إلى أن العلماء لم يتحققوا بعد من سبب حدوث هذه الظاهرة، لكنهم يعتقدون أنها ناتجة عن العواصف أو تيارات الهواء القوية، التي يمكن أن تحمل المياه بما فيها من أسماك من المسطحات المائية الكبيرة، ونقلها إلى عدة كيلومترات قبل أن تسقط مجددا على الأرض.