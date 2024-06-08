حوادث "بوينغ" تستمر.. نداء "استغاثة" بعد اشتعال النيران بمحرك طائرة (فيديو)

هبطت طائرة تابعة للخطوط الكندية وعلى متنها 389 شخصا اضطراريا، بسبب اندلاع النيران في أحد محركاتها بعدما أقلعت الأربعاء من مطار بيرسون تورنتو في كندا متوجهة إلى باريس، في حادثة جديدة تضاف إلى سجل مشاكل "بوينع" التي قد تدفع المزيد من الناس إلى التشكك في مدن أمان الطيران بالفعل.

وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديوهات تظهر ألسنة اللهب وهي تشتعل في أسفل الطائرة من طراز "بوينغ 777".