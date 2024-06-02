"إيرباص": مشاكل "بوينغ" قد تؤثر على قطاع صناعة الطائرات

حذرت شركة "إيرباص" الأوروبية لصناعة الطائرات من أن المشاكل التي تواجهها منافستها الأمريكية "بوينغ" قد تؤثر على قطاع صناعة الطائرات برمته، بحسب ما نقلت وكالة "فرانس برس".

وأكد كريستيان شيرر، رئيس قسم الطائرات المدنية في "إيرباص"، بأن "مشاكل بوينغ" قد تدفع المزيد من الناس إلى التشكك في مدى أمان الطيران بالفعل، لافتا إلى أن هذا يلقي بظلاله على الصناعة بأكملها.

ونقلت مجلة "فيرتشافتس فوخه" الاقتصادية الألمانية عن شيرر، قوله: "ازدادت الآن صعوبة الحصول على موافقة لتشغيل طائرات جديدة"، مبينا بأن "هناك ضغوطا أكبر من جميع المراقبين؛ بما في ذلك السلطات الرقابية".

كما عبّر عن رفضه للافتراض الذي يشير إلى أن الشركة الأوروبية لصناعة الطائرات تستفيد من الصعوبات التي يواجهها أكبر منافس لها، معتبرا أن أسعار الطائرات ارتفعت لأن الطلب على الطائرات أكبر من العرض.