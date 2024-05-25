فجر السعيد تهاجم شيماء سيف بعد خسارة وزنها‎

وأثارت شيماء سيف الجدل والتساؤلات خلال حضورها حفل زفاف الفنانة ريم سامي شقيقة المخرج محمد سامي، بسبب نقص كبير في وزنها، الأمر الذي جعل الجمهور يتساءل عن السبب.

وقالت شيماء سيف في تصريحات صحفية، إنها خضعت لعملية تكميم، رغم رفضها لفكرة الحرمان من الأكل، مشيرة إلى أنها صاحبة مقولة: "ليه أعمل ريجيم وقدامي شكولاته أو مكرونة بشاميل"، لافتة إلى أنها اضطرت للعملية بسبب مشاكل حدثت لها بركبتها.

وأضافت الفنانة المصرية: "صحتي هي أهم شيء، وسأتخلى عن أي شيء في حال أثر سلبًا على صحتي، وبالفعل في العام الماضي شعرت بألم شديد بركبتي، ولم أستطع تحريكها، ولم أستطع صعود السلم، ما جعلني أذهب للطبيب الذي طلب مني إجراء أشعة على الركبة، وبعدها أخبرني أنني أحتاج إلى تغيير مفصل الركبة في الحال". وأشارت سيف إلى أنها دخلت في حالة اكتئاب بسبب هذا الخبر؛ لأنها لا تحب المستشفيات.

وأثناء تصوير مسلسل "ألف حمد الله على السلامة" لاحظت الفنانة يسرا الحزن عليها، فسألتها عن السبب، وحينما أخبرتها طلبت منها الذهاب لطبيب آخر، وبعد الفحص أخبرها الطبيب بأنها لا تحتاج إلى تغيير مفصل، لكن لا بد أن تنقص وزنها؛ لأن الوزن الزائد يجعلها وكأنها تسير على قدمها وهي في سن 80 عاما، بحسب قولها.

ولفتت إلى أنها خضعت للعملية، وخسرت 50 كيلوغراما من وزنها، مشيرة إلى أنها بعد أن كانت عاشقة للأكل، أصبحت تشعر بـ"القرف" عندما ترى شخصا يأكل كثيرا.