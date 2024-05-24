"نزلت 50 كيلو".. شيماء سيف تكشف خضوعها لتكميم المعدة

كشفت الفنانة المصرية شيماء سيف، سبب نقص وزنها الكبير الذي ظهرت به مؤخرا، مشيرة أنها أجرت عملية "تكميم المعدة"، بسبب المشاكل الصحية التي تعرضت لها بسبب وزنها.

وأثارت شيماء سيف الجدل خلال حضورها حفل زفاف الفنانة ريم سامي شقيقة المخرج محمد سامي، بسبب نقص كبير في وزنها، الأمر الذي جعل الجمهور يتساءل عن السبب.