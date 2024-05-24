"نزلت 50 كيلو".. شيماء سيف تكشف خضوعها لتكميم المعدة
كشفت الفنانة المصرية شيماء سيف، سبب نقص وزنها الكبير الذي ظهرت به مؤخرا، مشيرة أنها أجرت عملية "تكميم المعدة"، بسبب المشاكل الصحية التي تعرضت لها بسبب وزنها.
وأثارت شيماء سيف الجدل خلال حضورها حفل زفاف الفنانة ريم سامي شقيقة المخرج محمد سامي، بسبب نقص كبير في وزنها، الأمر الذي جعل الجمهور يتساءل عن السبب.
وقالت شيماء سيف خلال لقاء تلفزيوني إنها خضعت لعملية تكميم، رغم رفضها لفكرة الحرمان من الأكل، مشيرة إلى أنها صاحبة مقولة: "ليه أعمل ريجيم وقدامي شكولاته أو مكرونة بشاميل"، لافتة إلى أنها اضطرت للعملية بسبب مشاكل حدثت لها بركبتها.
وأضافت الفنانة المصرية: "أنا أقول دائما إن صحتي هي أهم شيء، وسأتخلى عن أي شيء في حال أثر سلبًا على صحتي، وبالفعل في العام الماضي شعرت بألم شديد بركبتي، ولم أستطع تحريكها، ولم أستطع صعود السلم، ما جعلني أذهب للطبيب الذي طلب مني إجراء أشعة على الركبة، وبعدها أخبرني أنني أحتاج إلى تغيير مفصل الركبة في الحال".
وأشارت سيف إلى أنها دخلت في حالة اكتئاب بسبب هذا الخبر؛ لأنها لا تحب المستشفيات، وأثناء تصوير مسلسل "ألف حمد لله على السلامة" لاحظت الفنانة يسرا الحزن عليها، فسألتها عن السبب، وحينما أخبرتها طلبت منها الذهاب لطبيب آخر، وبعد الفحص أخبرها الطبيب بأنها لا تحتاج إلى تغيير مفصل، لكن لا بد أن تنقص وزنها؛ لأن الوزن الزائد يجعلها وكأنها تسير على قدمها لمدة 80 عاما، بحسب قولها.
ولفتت إلى أنها خضعت للعملية، وخسرت 50 كيلوغراما من وزنها، مشيرة إلى أنها بعد أن كانت عاشقة للأكل، أصبحت تشعر بـ"القرف" عندما ترى شخصا يأكل كثيرا.