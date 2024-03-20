هدى الريحاني لـ"إرم نيوز": "بين القصور" تجربة درامية مختلفة

قالت الفنانة المغربية هدى الريحاني، إن بطولتها لمسلسل "بين القصور" شكّل تجربة درامية مختلفة بالنسبة لها، خصوصا أن مشاركتها في هذا العمل جاءت بعد انقطاع.

وأطلت الريحاني، هذا الموسم من خلال مسلسل "بين القصور"، بعد غياب عن الأعمال الدرامية والمسلسلات التلفزيونية لنحو عامين، مشيرة إلى أنها عادت في دور بطولي ضمن عمل أخرجه هشام الجباري، يعرض على قناة "إم بي سي 5".

وفي تصريح لـ"إرم نيوز"، أوضحت الفنانة بأنها لم تغب بشكل كامل عن الشاشة، مشيرة إلى أنها قدمت خلال فترة جائحة كورونا، برنامج "لالة العروس"، كما شاركت في مسلسل "كلها وطريقو" الذي أخرجه مراد الخودي.

ووصفت الفنانة المغربية مسلسل "بين القصور" والدور الذي تقوم به بأنه "عمل متميز جدًّا"، معتبرة بأن مدحها المسلسل "ليس انتقاصا من مسلسل كلها وطريقو أو دورها فيه"، لكن الأعمال الدرامية في رمضان، تشكل أهمية خاصة، لارتفاع نسبة المشاهدة.