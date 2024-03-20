هدى الريحاني لـ"إرم نيوز": "بين القصور" تجربة درامية مختلفة
قالت الفنانة المغربية هدى الريحاني، إن بطولتها لمسلسل "بين القصور" شكّل تجربة درامية مختلفة بالنسبة لها، خصوصا أن مشاركتها في هذا العمل جاءت بعد انقطاع.
وأطلت الريحاني، هذا الموسم من خلال مسلسل "بين القصور"، بعد غياب عن الأعمال الدرامية والمسلسلات التلفزيونية لنحو عامين، مشيرة إلى أنها عادت في دور بطولي ضمن عمل أخرجه هشام الجباري، يعرض على قناة "إم بي سي 5".
وفي تصريح لـ"إرم نيوز"، أوضحت الفنانة بأنها لم تغب بشكل كامل عن الشاشة، مشيرة إلى أنها قدمت خلال فترة جائحة كورونا، برنامج "لالة العروس"، كما شاركت في مسلسل "كلها وطريقو" الذي أخرجه مراد الخودي.
ووصفت الفنانة المغربية مسلسل "بين القصور" والدور الذي تقوم به بأنه "عمل متميز جدًّا"، معتبرة بأن مدحها المسلسل "ليس انتقاصا من مسلسل كلها وطريقو أو دورها فيه"، لكن الأعمال الدرامية في رمضان، تشكل أهمية خاصة، لارتفاع نسبة المشاهدة.
وقالت الريحاني، إن دورها في مسلسل "بين القصور" شكّل تجربة متميزة بالنسبة لها، خصوصا وأنه لم يسبق لها تقديم أعمال مشابهة، مشيرة إلى أن "سيناريو بشرى ملاك مكتوب بشكل جيد وذكي وفيه حبكة، سمحت للممثلين الإبداع في الشخصيات التي يؤدونها".
وأضافت الفنانة: "شخصية سكينة التي أديتها جمعت بين القوة والصمود إلى جانب حساسيتها، وهي امرأة ذات قيم ومبادئ تحافظ عليها إلى آخر نفس، وستكشف خلال حلقات العمل أمورا كثيرة مرت بها في حياتها، ومنها ما يمكنه أن يدمر الشخص، لكن البطلة في كثير من الأحيان تتقوى وتمضي قدما إلى الأمام".
وأشارت إلى أن المشاهد لم يعتد رؤية هدى الريحاني، بمثل هذه الشخصية القوية، لافتة إلى أن ذلك السبب جعل دورها في المسلسل، مختلفا عما سبقه، مبينة بأنها كانت دائما تبحث عن دور فيه تحدي، يتركها تفكر بعمق في أدائه.
"هدية"
واعتبرت الفنانة المغربية أن هذا الدور "هدية يمنحها السيناريست للممثل، إلى جانب إدارة المخرج الذي يملك رؤية وتخطيطا مسبقا لما يريده من الشخصية؛ لأن الممثل يحتاج دائما إلى مخرج يظهر العمل بشموليته".
وعبرت الريحاني، عن "سعادتها البالغة أثناء تصوير مسلسل بين القصور من البداية إلى النهاية"، مشيرة إلى أن التصوير جرى بشكل سلس وبمهنية عالية، سواء مع الممثلين أو منتجي العمل، فيما "كان المخرج هشام الجباري، يحرص على خلق جو جميل ومرح في فضاء التصوير".
وأكدت الريحاني، بأنها شعرت بالفخر لعملها مع قامات التمثيل المغربي، على رأسهم الفنان ميلود الحبشي، والفنان محمد خيي، إلى جانب الفنانة السعدية لديب، والفنان عزيز حطاب، ومجموعة من الشباب ممن أبهروها باحترافيتهم.