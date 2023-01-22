تقرير: الملكة إليزابيث وافقت قبل وفاتها على استخدام الأمير أندرو لقبه الملكي

كشفت تقارير إعلامية جديدة، أن الملكة الراحلة إليزابيث، منحت الأمير أندرو مباركتها وموافقتها على استخدام لقب صاحب السمو الملكي بعد نبذه من الحياة العامة وتجريده من امتيازاته الملكية في ذروة فضيحة علاقته بالملياردير جيفري إبستاين.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، وافقت الملكة إليزابيث الثانية على استخدام أندرو للقب، على الرغم من معارضة مساعدي القصر، ويريد الآن استعادة هذا الامتياز.

يأتي طلب الأمير أندرو بالعودة إلى الأضواء بعد الترحيب بزوجته السابقة، سارة فيرغسون مرة أخرى في العائلة خلال الأشهر الأخيرة.

وأشارت التقارير أيضًا، إلى أن الأمير أندرو كان غاضبًا؛ بسبب فقدان سمعته بعد مزاعم علاقته الجنسية مع فيرجينيا جوفري، التي كانت ضحية للاستغلال الجنسي وسوء المعاملة من قبل إبستاين ورفاقه عندما كانت مراهقة، ومع ذلك، لم يعترف الأمير أندرو بهذا الفعل ولم يقدم اعتذارًا، إلا أنه قام بتسوية مدنية مع جوفري في فبراير 2022.