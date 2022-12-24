بريطانيا.. منع الأمير أندرو من دخول قصر "باكنغهام"

قرر الملك تشارلز الثالث منع شقيقه الأصغر الأمير أندرو من دخول قصر "باكنغهام" في لندن على خلفية تورطه بفضيحة جنسية في الولايات المتحدة منذ أكثر من عام، وفق ما ذكرته صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وقالت الصحيفة إن قرار الملك جاء بعد نحو 3 أشهر من توليه العرش البريطاني إثر وفاة والدته إليزابيث الثانية التي جرَّدت أندرو من جميع ألقابه العسكرية وامتيازاته الملكية بعد أن أدانته محكمة في نيويورك بالتهم الموجه ضده.

ونقلت عن مصادر ملكية قولها إن "أي وجود لأندرو في القصر الملكي انتهى رسميًا والملك قرر ذلك بوضوح، كما أنه لم يعد عضوًا ملكيًا عاملًا وأصبح بمفرده".

في أوائل العام الجاري، دفع أندرو ملايين الدولارات لتسوية قضية اعتداء جنسي مدني في الولايات المتحدة رفعتها فيرجينيا جوفري رغم أنه نفى تورطه معها.