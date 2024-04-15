بعد أخطاء السلكاوي.. برلماني مصري يطالب بمعايير جديدة لاختيار قرّاء القرآن
طالب عضو مجلس النواب المصري، محمود قاسم، بتشكيل لجنة جديدة لإجراء اختبارات لكل من يتقدم بطلبات للحصول على إجازة لتلاوة القرآن الكريم في الإذاعة والتلفزيون، بعد قضية القارئ الشهير محمد السلكاوي.
وكان نقيب القراء، شيخ عموم المقارئ المصرية، الشيخ محمد حشاد، كشف أخيرا وقف التعامل مع السلكاوي، بعد قرار مماثل من مؤسسة الإذاعة والتلفزيون المصرية، على خلفية أخطاء قيل إن القارئ ارتكبها في تلاوة قرآن الفجر عبر إذاعة القرآن الكريم .
وقال النائب محمود قاسم، في طلب إحاطة تقدم به لرئاسة المجلس، إن "القارئ أخطأ من قبل أثناء تلاوة للقرآن الكريم في ديسمبر 2022، بعد رصد فيديو له وهو يتلو آيات من سورة الشورى ويأتي بحركات لا تليق بكتاب الله عز وجل".
وطالب قاسم بعرض المقرئ على لجنة القراء والمبتهلين لإقرار أهليته في قراءة القرآن من عدمها، كما طالب بتشكيل لجنة جديدة لإجراء اختبارات لكل من يتقدم بطلبات للحصول على إجازة لتلاوة القرآن الكريم في الإذاعة والتلفزيون، وإلغاء عمل اللجنة الحالية.
ودعا إلى أن تضم اللجنة الجديدة في عضويتها كبار الأساتذة من جامعة الأزهر الشريف من المتخصصين في القرآن الكريم وكبار قراء القرآن الكريم وممثلين عن نقابة قراء القرآن الكريم، للحيلولة دون تكرار مثل هذه الأخطاء الفادحة.
وكان الشيخ محمد حشاد قال، في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز"، إنه "لا تهاون في واقعة تلاوة الفجر، وإن العقوبات ستكون رادعة، لكن الأمر برمته منوط بنتائج التحقيق مع الشيخ السلكاوي بعد انتهاء عطلة عيد الفطر".
وكان متخصصون قالوا إن السلكاوي ارتكب 11 خطأ في تلك الواقعة، تنوعت بين "التلحين"، وتبديل الكلمات بأخرى، وترك أخرى، إضافة لأخطاء نحوية؛ ما أثار جدلا واسعا.