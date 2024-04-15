بعد أخطاء السلكاوي.. برلماني مصري يطالب بمعايير جديدة لاختيار قرّاء القرآن

طالب عضو مجلس النواب المصري، محمود قاسم، بتشكيل لجنة جديدة لإجراء اختبارات لكل من يتقدم بطلبات للحصول على إجازة لتلاوة القرآن الكريم في الإذاعة والتلفزيون، بعد قضية القارئ الشهير محمد السلكاوي.

وكان نقيب القراء، شيخ عموم المقارئ المصرية، الشيخ محمد حشاد، كشف أخيرا وقف التعامل مع السلكاوي، بعد قرار مماثل من مؤسسة الإذاعة والتلفزيون المصرية، على خلفية أخطاء قيل إن القارئ ارتكبها في تلاوة قرآن الفجر عبر إذاعة القرآن الكريم .

وقال النائب محمود قاسم، في طلب إحاطة تقدم به لرئاسة المجلس، إن "القارئ أخطأ من قبل أثناء تلاوة للقرآن الكريم في ديسمبر 2022، بعد رصد فيديو له وهو يتلو آيات من سورة الشورى ويأتي بحركات لا تليق بكتاب الله عز وجل".

وطالب قاسم بعرض المقرئ على لجنة القراء والمبتهلين لإقرار أهليته في قراءة القرآن من عدمها، كما طالب بتشكيل لجنة جديدة لإجراء اختبارات لكل من يتقدم بطلبات للحصول على إجازة لتلاوة القرآن الكريم في الإذاعة والتلفزيون، وإلغاء عمل اللجنة الحالية.