بظروف غامضة.. العثور على جثث 5 أشخاص من أسرة واحدة في كسلا السودانية
لقي 5 أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم، اليوم الجمعة، في مدينة كسلا شرق السودان، في حادثة غامضة هزت مجتمع المدينة.
والضحايا هم "الأب والأم وثلاثة أطفال"، وفقاً للموقع الإلكتروني لصحيفة "الصيحة"، التي أشارت إلى أن السلطات شرعت في التحري والتحقيق لكشف ملابسات الحادثة الغامضة.
جثامين الضحايا جرى نقلها إلى ولاية القضارف المجاورة لإجراء الفحوصات الطبية لمعرفة أسباب الوفاة
وقال شهود عيان لـ "إرم نيوز" إن الجريمة وقعت في حي العرب مربع 14 بمدينة كسلا، حيث عُثر على رب الأسرة مشنوقاً، إلى جانب وفاة الأم وأطفالها الثلاثة، داخل منزل الأسرة.
وأكد شهود العيان أن جثامين الضحايا جرى نقلها إلى ولاية القضارف المجاورة لإجراء الفحوصات الطبية لمعرفة أسباب الوفاة، مشيرين إلى أن "الأب" يبلغ من العمر حوالي 32 عاماً، يعمل في سوق غرب القاش بمدينة كسلا.