بظروف غامضة.. العثور على جثث 5 أشخاص من أسرة واحدة في كسلا السودانية

وقال شهود عيان لـ "إرم نيوز" إن الجريمة وقعت في حي العرب مربع 14 بمدينة كسلا، حيث عُثر على رب الأسرة مشنوقاً، إلى جانب وفاة الأم وأطفالها الثلاثة، داخل منزل الأسرة.