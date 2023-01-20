جورجيا.. جندي سابق يقتل 5 أشخاص قبل أن ينتحر

قُتل خمسة أشخاص بينهم شرطي وأُصيب عدد من الأشخاص في شرق جورجيا، بعدما أطلق جندي سابق النار من على شرفة قبل أن ينتحر، على ما أعلنت السلطات الجمعة.

وحصل إطلاق النار، مساء الخميس، في مدينة ساغاريجو البالغ عدد سكانها نحو 10 آلاف نسمة على بعد 50 كيلو مترًا تقريبًا شرق العاصمة تبليسي.

ووفق وزارة الداخلية، أطلق الرجل النار بسلاح آلي من شرفة شقّة، ما أدّى إلى مقتل أربعة أشخاص في باحة هذا المبنى السكني بالإضافة إلى شرطي وصل إلى المكان.

وأُصيب خمسة أشخاص آخرين وأحدهم حالته حرجة، بحسب الوزارة.