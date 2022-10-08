شرطي أمريكي يطلق النار على فتى تناول البرغر في سيارته

أوقفت الشرطة الأمريكية ضابطا أطلق النار على فتى كان يتناول البرغر في سيارته؛ ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ونشرت الصحيفة مقطع فيديو أظهر الشرطي، وهو جندي سابق في الجيش الأمريكي، وهو يطلق النار على الفتى الذي حاول الفرار بسيارته.

وقالت الصحيفة، اليوم السبت، إن الحادث وقع في مدينة سان أنطونيو في ولاية تكساس، وإن الشرطي جيسم بريناند البالغ من العمر 25 عامًا أطلق النار من مسدسه عدة مرات على الفتى (17) عامًا أثناء تناوله البرغر في وقت متأخر من الليل مع صديقته في موقف سيارات قرب مطعم ماكدونالدز.

وأشارت الصحيفة إلى أن إريك كانتو نقل إلى المستشفى الجامعي القريب بعد إطلاق النار، وتم إدراجه على أنه في حالة حرجة ولكنها مستقرة.

وقالت الصحيفة: "تحركت إدارة شرطة سان أنطونيو بسرعة، الأربعاء، وقررت إنهاء خدمة الضابط الذي كان لا يزال في فترة الاختبار؛ ما يعني أنه لا يحق له الاستئناف".

وأوضحت أن الشرطة في البداية وجهت اتهامات ضد المراهق بتهمة التهرب من الاعتقال والاعتداء على ضابط شرطة، لكن تم إسقاطها منذ ذلك الحين.

وأشارت الصحيفة إلى أن الشرطي ادعى قبل نشر الفيديو أنه فتح النار فقط على الفتى بعد أن حاول صدمه بسيارته، إلا أن مقطع الفيديو أظهر خلاف ذلك.

وقالت: "تم استدعاء بريناند إلى مطعم ماكدونالدز بعد الإبلاغ عن اضطراب لا علاقة له بالفتى.. وعندما وصل الضابط إلى مكان الحادث، على ما يبدو أنه أخطأ في سيارة المراهق على أنها سيارة تهربت منه في الليلة السابقة".

وأضافت الصحيفة، أن الفيديو أظهر اللحظة التي فاجأ فيها بريناند الفتى وطالبه بالخروج من السيارة، وأنه عندما شكك كانتو في أوامر الضابط، حاول إعادة السيارة إلى الخلف؛ ما دفع بالشرطي إلى إطلاق النار بسرعة، مشيرة إلى أن السيارة حاولت الابتعاد لكن بريناند واصل إطلاق النار في الجزء الخلفي من السيارة.

وأوضحت، أن الشرطة عثرت على المراهقين الاثنين خارج السيارة على بعد مربع سكني من مكان إطلاق النار، وأن الفتى كان في حالة حرجة لكنها مستقرة.