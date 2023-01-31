حكم قضائي ضد محمد رمضان بتهمة سب وقذف عمرو أديب ‎‎

قضت المحكمة الاقتصادية في مصر، اليوم الثلاثاء، بتغريم الفنان محمد رمضان 300 ألف جنيه (نحو 10 آلاف دولار)، في اتهامه بسب وقذف الإعلامي عمرو أديب، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وألزمت المحكمة رمضان بأن يؤدي مبلغ 10 آلاف جنيه (نحو 331 دولارا) تعويضًا مدنيًا، ورفض الدعوى المقابلة لدعوى الإعلامي عمرو أديب.