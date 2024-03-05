بنكيران يهاجم تجريم زواج القاصرات في المغرب

هاجم الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، المطالبين بتجريم تزويج القاصرات في المغرب، وتأكيده أن هذا المقترح "سيفاقم" العنوسة في البلاد؛ ما أثار جدلا واسعا في الوسط المغربي.

واستغل بنكيران، المهرجان الوطني الذي نظمه حزبه، يوم الأحد في الدار البيضاء حول إصلاح مدونة الأسرة، لانتقاد الداعمين لإصلاح هذا القانون الذي يهم الأسرة المغربية، قائلا: إن تجريم تزويج الفتيات الأقل من 18 سنة، سيفاقم العنوسة، وسيرفع من منسوب العلاقات الزوجية خارج إطار الزواج.

ودعا بنكيران مواجهة أي بنود "تخالف" المرجعية الإسلامية بـ"مسيرة شعبية مليونية"؛ وذلك ردا على مقترحات تقدم بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تشمل دعوة لمنع تزويج القاصرات وإلغاء تجريم الإجهاض وإصلاح منظومة الإرث.

واعتبر أن الجهات التي تدافع عن مثل هذه المقترحات وترغب في وضعها داخل مدونة الأسرة، تحاول فقط "هدم القيم الأخلاقية للمغاربة، والقضاء على مؤسسة الزواج، وترغب في ترسيخ معالم الغرب بالمجتمع المغربي".