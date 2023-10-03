الهند تعتقل أكثر من ألف شخص لتورطهم بتزويج قاصرات

أوقفت السلطات الهندية أكثر من ألف شخص في شمال شرق البلاد، اليوم الثلاثاء، في إطار الحملة الحكومية الثانية لمكافحة زواج الأطفال في المنطقة هذا العام.

وكانت ولاية آسام قد أوقفت بالفعل 4000 شخص خلال حملة سابقة نُفذت في فبراير، بينهم أهل لأطفال متزوجين ومأمورو نفوس سجلوا زيجات لقاصرين.

وبحسب أرقام صادرة عن الأمم المتحدة، يوجد في الهند أكثر من 220 مليون طفل متزوج. ورغم انخفاض حالات زواج القصّر بشكل كبير هذا القرن، إلا أن هذه الممارسة لا تزال منتشرة على نطاق واسع.

ووفق منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، يشير مصطلح زواج الأطفال إلى أي زواج رسمي أو اتحاد غير رسمي بين طفل تحت سن 18 عاما وشخص بالغ أو طفل آخر.

وأعلن رئيس وزراء الولاية هيمانتا بيسوا سارما أن الشرطة أطلقت "عملية خاصة بدأت في الساعات الأولى من الفجر".

وكتب على منصة إكس: "من المرجح أن يرتفع عدد الموقوفين" البالغ "حاليا 1039".

وقاد سارما حملته على برنامج يتضمن القضاء تماماً على زواج الأطفال في ولايته بحلول عام 2026.

ويعمد أهل كثر إلى تزويج أطفالهم على أمل تحسين وضعهم المالي.

يشار إلى أن السن القانونية للزواج في الهند محددة عند 18 عاماً، لكنّ ملايين الأطفال يُضطرون إلى الزواج في سن أصغر، خصوصاً في المناطق الريفية الفقيرة.