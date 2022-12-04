هل أحيلت منة شلبي للمحاكمة الجنائية بعد حيازتها للمخدرات؟

ردت النيابة العامة المصرية اليوم الأحد على الأنباء المتداولة مؤخرا بشأن إحالة الفنانة منة شلبي للمحاكمة الجنائية بتهمة "حيازة مواد مخدرة".

وقالت النيابة في بيان رسمي، إنه لم يصدر من جانبها أي “قرارات جديدة تخص قضية المتهمة منة شلبي، على إثر القضية المتهمة فيها بإحراز مواد مخدرة”.

وأشار البيان إلى أن "القضية لا تزال قيد التحقيقات"، نافية كل الشائعات بشأن الفنانة التي ضبط بحوزتها مواد مخدرة خلال عودتها من أمريكا عبر مطار القاهرة.