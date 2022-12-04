هل أحيلت منة شلبي للمحاكمة الجنائية بعد حيازتها للمخدرات؟
ردت النيابة العامة المصرية اليوم الأحد على الأنباء المتداولة مؤخرا بشأن إحالة الفنانة منة شلبي للمحاكمة الجنائية بتهمة "حيازة مواد مخدرة".
وقالت النيابة في بيان رسمي، إنه لم يصدر من جانبها أي “قرارات جديدة تخص قضية المتهمة منة شلبي، على إثر القضية المتهمة فيها بإحراز مواد مخدرة”.
وأشار البيان إلى أن "القضية لا تزال قيد التحقيقات"، نافية كل الشائعات بشأن الفنانة التي ضبط بحوزتها مواد مخدرة خلال عودتها من أمريكا عبر مطار القاهرة.
وأكد نقيب الممثلين الفنان أشرف زكي أيضا، عدم صحة الأنباء التي راجت اليوم الأحد حول إحالة منة شلبي للمحاكمة.
وقال لـ "إرم نيوز" إنه "أجرى اتصالا شخصيا بالنائب العام والذي نفى له تلك الأنباء"، مبينا أن "محامي نقابة الممثلين يتابع التحقيقات أولا بأول في القضية".
وأخلت النيابة العامة آنذاك، سبيل الفنانة منة شلبي بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه (ما يزيد عن ألفي دولار)، بعد التحقيق معها.