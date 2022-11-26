هل تلقت منة شلبي "معاملة خاصة" بعد ضبطها في مطار القاهرة؟
أصدر القضاء المصري توضيحا بشأن واقعة القبض على الفنانة منة شلبي في مطار القاهرة الدولي، بعد ضبط مواد يشتبه بأنها مخدرة كانت بحوزتها لدى عودتها من الخارج.
وأكد مصدر قضائي مصري، أن النيابة العامة تعاملت مع الفنانة منة شلبي كغيرها من المتهمين في القضايا التي يتم عرضها، وأنها لم تحصل على أي مميزات خاصة من أي نوع.
وقال المصدر، في تصريحات صحفية له اليوم: "النيابة تعاملت كمنهجها في كل قضايا الاتهام بتعاطي المخدرات، والمتمثل في إخلاء سبيل المتهم بالضمان المالي في كافة النيابات على مستوى الجمهورية، ولا يحبس في التعاطي إلا من يضبط بكميات تكون للاتجار عادة".
وأضاف: "التعاطي إذا كان الجريمة الوحيدة، وغير مرتبط مثلا بقيادة سيارة أو ارتكاب جريمة أخرى، فإنه يتم إخلاء سبيل المتهم من سرايا النيابة على ذمة التحقيقات".
وأشار إلى أن النيابة لم تأمر بإجراء تحليل مخدرات للفنانة المتهمة، لأنها كانت قادمة من الخارج، لافتًا إلى أن إجراء التحليل لها إن أسفر عن إيجابية العينة، فهو يثبت أن التعاطي كان في الخارج وليس داخل مصر، ومن ثم ليس مناط عقاب، لأنها - حينها - تكون قد تعاطت المخدرات في دولة بالخارج لا تعاقب على التعاطي، وبالتالي فإن النيابة العامة بصدد تحقيق جريمة محددة وهي الإحراز بغرض التعاطي وليس التعاطي نفسه.
كانت النيابة العامة المصرية قد أصدرت الجمعة، قرارًا بإخلاء سبيل الفنانة منة شلبي بضمان مالي "كفالة" قدره 50 ألف جنيه على ذمة التحقيقات التي تجري معها، على خلفية ضبطها بمطار القاهرة لدى عودتها من الخارج، حيث ضبطت بحوزتها مواد يشتبه في كونها مخدرات.