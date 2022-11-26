هل تلقت منة شلبي "معاملة خاصة" بعد ضبطها في مطار القاهرة؟

أصدر القضاء المصري توضيحا بشأن واقعة القبض على الفنانة منة شلبي في مطار القاهرة الدولي، بعد ضبط مواد يشتبه بأنها مخدرة كانت بحوزتها لدى عودتها من الخارج.

وأكد مصدر قضائي مصري، أن النيابة العامة تعاملت مع الفنانة منة شلبي كغيرها من المتهمين في القضايا التي يتم عرضها، وأنها لم تحصل على أي مميزات خاصة من أي نوع.