مقاضاة رودي جولياني محامي ترامب السابق بتهمة الاغتصاب

أقامت مساعدة سابقة لرودي جولياني، الذي كان محاميًا شخصيًّا للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، دعوى قضائية تتهمه بالاعتداء الجنسي عليها وتوظيفها بغرض إقامة علاقة جنسية.

وفي شكوى مدنية تقدمت بها الاثنين وتسعى من خلالها للحصول على 10 ملايين دولار على الأقل، قالت نويل دانفي إن جولياني بدأ استغلالها تقريبًا فور تعيينها في كانون الثاني/ يناير 2019.

وقالت إنه أوضح لها أن تلبية رغباته الجنسية "مطلبٌ رئيسٌ" من متطلبات وظيفتها.

وتحدثت دانفي عن اتهاماتها علنا للمرة الأولى في يناير/ كانون الثاني لكنها أضافت العديد من التفاصيل الجديدة في شكوى من 69 صفحة قدمتها ضد جولياني وثلاثٍ من شركاته التي تحمل اسمه إلى محكمة ولاية نيويورك في مانهاتن.

وقال تيد جودمان المتحدث باسم جولياني إن رئيس بلدية نيويورك السابق "ينفي ادعاءات السيدة دانفي جملةً وتفصيلًا".