سرق سيارة شرطة لتقليد مشهد سينمائي.. فلقي مصرعه (فيديو)

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قرر الرجل الذي لم يُكشف عن اسمه، اللجوء إلى حيلة رآها على الأرجح في أفلام هوليوود، وهي القفز من السيارة وهي تتحرك بسرعة عالية، حتى لا تجد الشرطة الوقت لإيقاف سيارتها بينما يلوذ بالفرار.

إلا أنه سرعان ما اصطدم بالواقع وقوانين الفيزياء، حيث قفز من السيارة وهي تسير بسرعة 45 ميلاً في الساعة على الطريق السريع 138، لتصطدم رأسه بالأرض ويفقد الوعي.

وهرع إليه رجال الشرطة وطلبوا العناية الطبية على الفور، وبدؤوا في إجراء الإنعاش القلبي الرئوي، لكن دون جدوى، حيث توفي على الطريق وتم نقل جثته إلى جانب الطريق حتى وصلت سيارة الإسعاف لنقله لمستشفى أنتيلوب فالي، حيث تم إعلان وفاته.