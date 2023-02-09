مطاردة أمنية تؤدي لغرق 14 مهاجرًا على الحدود المكسيكية الأمريكية

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عُثر على الشاحنة مقلوبة في القناة بجوار طريق في ولاية نويفو ليون التي تقع على بعد حوالي 90 ميلاً من الحدود المكسيكية مع ولاية تكساس.

وفي حين لم تعلن السلطات عما أدى لسقوط الشاحنة في القناة، لكن تقارير وسائل الإعلام المحلية تشير إلى أن السائق كان يهرب من دورية الشرطة قبل أن ينحرف عن الطريق ويسقط في القناة.

وقالت سلطات نويفو ليون إن الضحايا كانوا يحاولون التسلل إلى الولايات المتحدة بشكل غير قانوني وشملوا 10 رجال و3 نساء تتراوح أعمار معظمهم بين 25 و33 عاما وطفلا واحدا يبلغ حوالي 15 عاماً.