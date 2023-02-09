بسبب شهادته الجامعية.. سجن مسؤول حكومي كويتي 7 سنوات

وسبق أن أصدرت المحاكم في الكويت أحكامًا قضائية بخصوص الشهادات المزورة، بعضها بالسجن والغرامة، وبعضها الآخر بالبراءة، بعد أن طالت هذه القضية شخصيات بارزة وشهيرة.

ومن أحدث الأحكام الصادرة بهذا الشأن، حكم نهائي صدر يوم الأحد بتغريم شيخة من الأسرة الحاكمة 3 آلاف دينار كويتي (9.8 ألف دولار أمريكي)، بتهمة تزوير شهادتها الجامعية، بغرض الاستفادة منها في زيادة راتبها بوظيفتها في إحدى الوزارات السيادية.

وتعد قضية الشهادات المزورة في الكويت من أبرز القضايا المثارة خلال الأعوام الأخيرة، بعد الكشف عن وجود شهادات مزورة، وإحالة عدد من أصحابها إلى التحقيق، وسط تعهد رسمي بملاحقة جميع المزورين، وإحالتهم إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.