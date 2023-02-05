الكويت.. الغرامة لشيخة من الأسرة الحاكمة بدلا من الحبس‎‎ لتزوير شهادتها

وكانت محكمة الجنايات قد قضت، مطلع شباط/ فبراير العام 2022، بسجن الشيخة المذكورة لمدة 3 أعوام، وتغريمها 150 ألف دينار (497 ألف دولار) كقيمة رواتبها التي تسلمتها في وظيفتها على إثر هذه الشهادة المزورة، بالإضافة إلى تغريمها 150 ألف دينار أخرى كعقوبة حددها القانون.

ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن مصادر مطلعة آنذاك قولها، إن "المحكمة قررت معاقبة الشيخة المتهمة بالرغم من إعادتها جميع رواتبها التي بلغت قيمتها 150 ألف دينار، وهذا لا يعفيها من العقاب".

وفي حزيران/ يونيو الماضي، سلمت المتهمة نفسها للجهات المختصة، وتم إخلاء سبيلها بكفالة مالية بقيمة ألف دينار (3300 دولار)، من قبل محكمة الاستئناف التي قضت لاحقاً بتغريمها 3 آلاف دينار عن تهمة تزوير شهادتها.