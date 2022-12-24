في أغرب جريمة إلكترونية.. أم تتنمر على ابنتها لمدة عام

تكشفت مؤخرا خفايا قضية اجتماعية غريبة قد لا تصدق أحيانا، حين ألقت قوات الأمن الأمريكية القبض على امرأة من ميشيغان بتهمة التنمر الإلكتروني على ابنتها الذي استمر لأكثر من عام.

ويعد التنمر عبر الإنترنت أحد المشكلات الاجتماعية الرئيسة في عصرنا، ولكن عادةً ما يكون المراهقون هم الذين يضايقون أقرانهم، وغالبا ما ينتج عن ذلك عواقب مأساوية.

ومع ذلك، وفي واحدة من أكثر حالات التنمر الإلكتروني غرابة التي تم الإبلاغ عنها على الإطلاق، يُزعم أن مدربة كرة سلة للفتيات من ميشيغان ضايقت ابنتها المراهقة لفترة طويلة.

وكانت السيدة تضايق ابنتها من خلال الرسائل النصية ورسائل الوسائط الاجتماعية لأكثر من عام، وأرسلت لها ما يصل إلى 12 رسالة نصية ورسائل أخرى في اليوم.

عندما أتت إليها الابنة للمساعدة في التنمر الإلكتروني المستمر، كانت المرأة هي التي أبلغت السلطات عن ذلك لكنها حاولت إلقاء اللوم على أقرانها، حسب موقع "أوديتي سنترال".