في أغرب جريمة إلكترونية.. أم تتنمر على ابنتها لمدة عام
تكشفت مؤخرا خفايا قضية اجتماعية غريبة قد لا تصدق أحيانا، حين ألقت قوات الأمن الأمريكية القبض على امرأة من ميشيغان بتهمة التنمر الإلكتروني على ابنتها الذي استمر لأكثر من عام.
ويعد التنمر عبر الإنترنت أحد المشكلات الاجتماعية الرئيسة في عصرنا، ولكن عادةً ما يكون المراهقون هم الذين يضايقون أقرانهم، وغالبا ما ينتج عن ذلك عواقب مأساوية.
ومع ذلك، وفي واحدة من أكثر حالات التنمر الإلكتروني غرابة التي تم الإبلاغ عنها على الإطلاق، يُزعم أن مدربة كرة سلة للفتيات من ميشيغان ضايقت ابنتها المراهقة لفترة طويلة.
وكانت السيدة تضايق ابنتها من خلال الرسائل النصية ورسائل الوسائط الاجتماعية لأكثر من عام، وأرسلت لها ما يصل إلى 12 رسالة نصية ورسائل أخرى في اليوم.
عندما أتت إليها الابنة للمساعدة في التنمر الإلكتروني المستمر، كانت المرأة هي التي أبلغت السلطات عن ذلك لكنها حاولت إلقاء اللوم على أقرانها، حسب موقع "أوديتي سنترال".
وباتت كندرا جيل ليكاري، امرأة تبلغ من العمر 42 عامًا من جبل بليزانت في ميشيغان، متهمة بوضع ابنتها في الجحيم لأكثر من عام، لأسباب لا يستطيع أحد، ولا حتى هي، تفسيرها.
وتواجه الأم المتنمرة 5 تهم، من بينها تهمتان بمطاردة قاصر، وتهمتان باستخدام جهاز كمبيوتر لارتكاب جريمة، وتهمة واحدة بعرقلة سير العدالة.
وتدخلت السلطات في هذه القضية في ديسمبر من عام 2021 عندما أبلغتهم ليكاري بنفسها أن ابنتها وصديقها في ذلك الوقت كانا يتعرضان للمضايقة باستمرار عبر الإنترنت.
وعملت السلطات مع والدة الفتاة الضحية للعثور على الشخص المسؤول عن التنمر عبر الإنترنت، لذلك لم يشك أحد في أن الأم كانت هي الشريرة طوال الوقت.
وجد المحققون أن التنمر الإلكتروني الممنهج على ابنة كندرا ليكاري بدأ في أوائل عام 2021 عندما بدأت في إرسال تهديدات مجهولة ونصوص مؤذية، مدعية أنها شخص في سن الفتاة.
وحاولت الأم إخفاء هويتها الحقيقية على الإنترنت، لكن عندما شاركت الشرطة وخبراء تكنولوجيا المعلومات بمكتب التحقيقات الفيدرالي، قاموا بسرعة بتتبع النشاط إلى عنوان IP الخاص بالأم.
خلال التحقيق، جمعت السلطات مجموعة من 349 صفحة من النصوص ورسائل وسائل التواصل الاجتماعي أرسلتها المرأة البالغة من العمر 42 عامًا.
وبعد جمع الأدلة الكافية، واجهت السلطات المختصة المرأة، وقدمت اعترافًا كاملاً بما أقدمت عليه تجاه ابنتها. ومع ذلك، تظل دوافعها التي لم - وربما لن - تكشف عنها، لغزاً.
وتم القبض على كندرا ليكاري في وقت سابق من هذا الشهر، لكن تم إطلاق سراحها منذ ذلك الحين بكفالة قدرها 5000 دولار.
وتواجه الأم ما يصل إلى 10 سنوات في السجن بتهمة ارتكاب جرائم إلكترونية و5 سنوات أخرى بتهمة المطاردة والعرقلة.