لكسب تعويض مالي.. أردني يدعي وفاة ابنته ويقيم بيت عزاء

وتدور أحداث القضية حول ادعاء الأب المتهم، الذي يعمل موظفا في أحد المستشفيات الخاصة، إعلان وفاة ابنته العشرينية، بحضور جمع من الأقارب وأصدقاء العائلة، وإقامة مراسم عزاء لمدة 3 أيام، واستخراج شهادة وفاة مزورة من أحد المستشفيات الحكومية، قبل التوجه إلى 3 شركات تأمين، كان الأب قد أمّن ابنته فيها "تأميناً على الحياة"، مدعيا أنها قد توفيت في ظروف طبيعية.

وأضافت الصحيفة أن "الأب طالب تلك الشركات ببدء تطبيق إجراءات التعويض المالي (للمؤمنة) حسب بنود العقد الموقع".

وتابعت: "باشرت شركات التأمين الإجراءات المتبعة لتقديم التعويض المالي، إلا أن إحدى الشركات ساورها الشك عندما علمت أن الفتاة مؤمنة في 3 شركات، حيث تم التقصي عن الفتاة ليتبين أنها على قيد الحياة".

وإثر ذلك، تقدمت شركة التأمين ببيان للمدعي العام في العاصمة عمان، مطالبة بفتح قبر الفتاة، والتحقق من الجثة، حيث تابع المدعي العام القضية وقام بإصدار أمر بفتح قبر الفتاة، ليتبين أن ما تم دفنه في القبر هو "أغطية سريرية" داخل الكفن، وفق ما أوردته "الرأي".