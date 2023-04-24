واقعة غير مسبوقة.. جدل في الأردن بعد ترؤس برلمانية جاهة صلح عشائرية

بدأت القصة، عندما تعرض طالب مدرسي للضرب من قبل زملائه ما تسبب له بضرر دائم بجهازه التناسلي، لتلجأ بعد ذلك والدته للنائب "شريم" التي بدأت لاحقًا جهود الإصلاح بين عائلات المتشاجرين.

وقعت هذه الحادثة منذ نحو شهرين، لتبدأ البرلمانية الأردنية عقب ذلك، بمحاولة الإصلاح بين الأطراف، "دون إضاعة حق المعتدى عليه".

وقالت شريم لـ"إرم نيوز"، إن "هدفها من المشاركة في الجاهة كان عمل الخير، وحل الإشكال الذي نشب بين الأطراف، وليس أي شيء آخر".

ولفتت إلى أنها شاركت سابقًا في عدد من الجاهات بحكم ترؤسها لجمعية تدعى "مجلس عشائر قلقيلية"، طوال السنوات الخمس الماضية.

تعرضت لهجوم

وترى شريم، أن "عمل الخير ليس مقتصرًا على امرأة أو رجل، فمن يستطيع حل المشاكل ليفعل ذلك".

وأضافت أنها "لا تهمّش دور الرجال ولم تقم بالاعتداء على أحد".

وكشفت عن تعرضها لما وصفته بـ"هجوم كبير" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن نشرت عبر "فيسبوك" صور الجاهة.

وأعلنت شريم، اعتزامها المشاركة في جاهة أخرى، حزيران/ يونيو المقبل.

انتقادات

وغلب على تعليقات شيوخ العشائر في الأردن، انتقاد ترؤس "شريم" للجاهة، باعتبار ذلك "خرقًا للعرف العشائري"، معتبرين أن هذه المهمة محصورة بالرجال.

وأدانت رابطة عشائر الحجاوي، التي كانت طرفًا بالجاهة، "قيام النائب ميادة شريم أو أي امرأة بالتحدث باسم العشيرة، وأن تقوم بهذا العمل العشائري الذي يمثله الشيوخ".

ودعا بيان للرابطة نشره الشيخ عاصم الحجاوي عبر "فيسبوك"، النائب شريم إلى الاكتفاء "بواجباتها كنائب من الناحية التشريعية والرقابية وليس الخدماتية".

لكنه أكد، تشجيع الرابطة "لتفعيل دور المرأة وتمكينها".