مارك زوكربرغ يعتذر لأهالي "ضحايا" وسائل التواصل الاجتماعي
اعتذر الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، مارك زوكربرغ لأولياء أمور الأطفال الذين تعرضوا لسوء المعاملة على وسائل التواصل الاجتماعي، خلال جلسة استماع اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ، اليوم الأربعاء.
وأبدى "زوكربرغ" تعاطفه مع الناجين وأحبائهم الذين حضروا الجلسة، مؤكدًا أن شركته ستعمل على منع حدوث المزيد الأضرار.
وقال زوكربرغ: "أنا آسف على كل ما مررتم به جميعًا.. لا ينبغي لأحد أن يمر بما عانته عائلاتكم، ولهذا السبب استثمرنا الكثير، وسنواصل الجهود الرائدة للتأكد من أنه لن يضطر أحد إلى المرور بأي نوع من الأضرار التي واجهتموها".
وجاء اعتذار زوكربرغ بعد أن سأله السيناتور "جوش هاولي" عما إذا كان يخطط للاعتذار للضحايا وعائلاتهم.
واستدعى مجلس الشيوخ الرؤساء التنفيذيين لخمس منصات للتواصل الاجتماعي لمناقشة "شركات التكنولوجيا الكبرى وأزمة الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت".
وإلى جانب زوكربرغ، حضر الجلسة جيسون سيترون من Discord، وشو زي تشو من TikTok، وإيفان سبيغال من Snap Chat، وليندا ياكارينو من X.
واتهم المجلس المنصات بإنشاء بيئات رقمية تستغل الأطفال، بينما لا تفعل ما يكفي لمنع إساءة الاستخدام المحتملة.
وفي الوقت نفسه، تواجد في الجلسة عدد كبير من المدافعين عن سلامة الأطفال والناجين والعائلات الذين حملوا صورًا لضحايا تعرضوا لأضرار بسبب وسائل التواصل الاجتماعي.
يذكر أن الاستغلال والاعتداء الجنسي على الأطفال عبر وسائل التواصل الاجتماعي أصبح يشكل أزمة عالمية في السنوات الأخيرة، حيث ارتفع عدد مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال التي عثر عليها المركز الوطني للأطفال المفقودين والمستغلين بنسبة 87%، منذ العام 2019.
وتبين أن ما يصل إلى 20% من الأطفال في بعض البلدان قد تعرضوا للاستغلال الجنسي عبر الإنترنت في العام 2022.