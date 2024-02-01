مارك زوكربرغ يعتذر لأهالي "ضحايا" وسائل التواصل الاجتماعي

اعتذر الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، مارك زوكربرغ لأولياء أمور الأطفال الذين تعرضوا لسوء المعاملة على وسائل التواصل الاجتماعي، خلال جلسة استماع اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ، اليوم الأربعاء.

وأبدى "زوكربرغ" تعاطفه مع الناجين وأحبائهم الذين حضروا الجلسة، مؤكدًا أن شركته ستعمل على منع حدوث المزيد الأضرار.

وقال زوكربرغ: "أنا آسف على كل ما مررتم به جميعًا.. لا ينبغي لأحد أن يمر بما عانته عائلاتكم، ولهذا السبب استثمرنا الكثير، وسنواصل الجهود الرائدة للتأكد من أنه لن يضطر أحد إلى المرور بأي نوع من الأضرار التي واجهتموها".

وجاء اعتذار زوكربرغ بعد أن سأله السيناتور "جوش هاولي" عما إذا كان يخطط للاعتذار للضحايا وعائلاتهم.