الكويت.. توقيف قاتل عبدالعزيز الزعتري في السجن المركزي
أمرت النيابة العامة في الكويت، الثلاثاء، بسجن قاتل عبدالعزيز الزعتري 21 يوماً في السجن المركزي، وفق ما ذكرته حسابات إخبارية محلية.
وقدم المتهم تقارير طبية تفيد بأنه "مريض وليس مسؤولاً عن تصرفاته".
وألقت الأجهزة الأمنية القبض على قاتل بطل سباق الدراجات الرياضية، السبت الماضي، فيما ذكرت بعض الحسابات المحلية أن القاتل هو أحد الشيوخ.
وفارق الزعتري الحياة بعد إطلاق النار عليه من قبل القاتل، حيث أطلق عليه الأخير 13 رصاصة، قبل أن يتم إلقاء القبض عليه.
وقالت وزارة الداخلية، في بيان صدر عنها في وقت سابق، إن "قطاع الأمن الجنائي بعد تكثيف البحث والتحري تمكن من ضبط المشتبه به والسلاح المستخدم في قضية مقتل مواطن في محافظة مبارك الكبير، وتمت إحالته لجهات الاختصاص وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".