الكويت.. توقيف قاتل عبدالعزيز الزعتري في السجن المركزي

أمرت النيابة العامة في الكويت، الثلاثاء، بسجن قاتل عبدالعزيز الزعتري 21 يوماً في السجن المركزي، وفق ما ذكرته حسابات إخبارية محلية.

وقدم المتهم تقارير طبية تفيد بأنه "مريض وليس مسؤولاً عن تصرفاته".

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على قاتل بطل سباق الدراجات الرياضية، السبت الماضي، فيما ذكرت بعض الحسابات المحلية أن القاتل هو أحد الشيوخ.