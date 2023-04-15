كيف قُتل بطل الدراجات المائية الكويتي عبدالعزيز الزعتري؟

وتداول مواطنون كويتيون تفاصيل الواقعة، لافتين إلى أن "الزعتري" قُتل أمام منزله وأمام والدته، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة وهو في حضنها.

وقال مواطنون إن القاتل لا يزال حرًا طليقًا ولم يتم الوصول إليه بعد، مبينين أن القاتل عمد إلى إخفاء كل معلومة عنه، حيث كان ينتظر "الزعتري" أمام منزله وهو يرتدي خوذة، كما قام بإزالة أرقام السيارة التي كان يركبها.

ومن غير المعروف سبب ارتكاب الجريمة، فيما لم يصدر أي بيان رسمي حول جريمة قتل "الزعتري" إلى حد الآن.

وكان آخر ظهور إعلامي لـ "الزعتري" في لقاء مع "جريدتكم"، حيث تحدث من منصبه كرئيس جمعية الرفق بالحيوان، مناشدًا الجهات المعنية بالنظر في أوضاع سوق الحمام وظروفه.