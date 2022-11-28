سلطنة عمان.. أنباء عن العثور على "الوالدة حميدة" متوفاة في أحد الجبال

وتتضارب الأنباء بشأن حقيقة العثور على "الوالدة حميدة" ووفاتها، خاصة مع عدم صدورأي بيان رسمي من قبل شرطة عمان السلطانية بعد بشأن ذلك.

وقال سعد سالم عبر حسابه في "تويتر"، في معلومات، أنه تم العثور على جثمان في قمة أحد الجبال بولاية سمائي، لكن الجثمان لا يزال يخضع للتحليل المختبري والجنائي من قبل شرطة عمان السلطانية، لمعرفة هويته.