عُمانيون يترقبون العثور على "الوالدة حميدة" بعد اختفائها الغامض

يواصل مواطنون في سلطنة عمان مناشداتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، سعياً منهم للوصول إلى أي معلومة تفيد بالعثور على سيدة تدعى حميدة بنت حمود العامرية، وهي معروفة إعلاميا بـ"الوالدة حميدة"، بعد أن فقدت في ظروف غامضة عقب خروجها من منزلها قبل نحو شهرين من الآن.

ويعود تاريخ فقدان السيدة الخمسينية إلى الثالث من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عقب خروجها من منزلها في ولاية إزكي بمحافظة الداخلية وتوجهها إلى مزرعة في قرية مجاورة تلبية لدعوة من إحدى معلمات مدرسة لتحفيظ القرآن كانت ترتادها السيدة حميدة.