العراق.. القبض على شاب أقدم على قتل 4 من أفراد عائلته

ألقت الجهات الأمنية في العراق، اليوم الثلاثاء، القبض على متهم بقتل 4 من أفراد عائلته في إحدى مناطق مدينة الكوت (محافظة واسط).

وبحسب بيان وزارة الداخلية العراقية عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، فقد تمكنت شرطة واسط من إلقاء القبض على المتهم، بعد إقدامه على قتل 4 من أفراد عائلته بواسطة سلاح ناري (مسدس).