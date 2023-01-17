العراق.. "فضيحة مدوية" في سجن "التاجي" تطيح بمسؤولين رفيعين

أعلن وزير العدل العراقي خالد شواني، اليوم الثلاثاء، إعفاء مسؤولين بارزين في سجن "التاجي" شمال غرب العاصمة بغداد، بعد أن كشف سجناء أنه تم "إجبارهم على تعاطي المخدرات" داخل السجن.

وذكر بيان لوزارة العدل، أن "وزير العدل خالد شواني، قرر إعفاء مدير سجن التاجي ومعاونيه، ومسؤول شؤون الداخلية والأمن، ومسؤول التصاريح الأمنية من مناصبهم، وإحالتهم إلى الجهات المختصة للتحقيق معهم بشأن ما ورد من اتهامات في الفيديو المسرب من داخل السجن".