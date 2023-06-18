مكدسين وسط حرارة شديدة.. العثور على 129 مهاجراً في المكسيك
اكتشفت السلطات في المكسيك محاولة تهريب للبشر بعدما عثرت على 129 مهاجراً غير شرعي، معظمهم من غواتيمالا، داخل شاحنة، بحسب "المعهد الوطني للهجرة".
وذكر المعهد في بيان له أن المهاجرين كانوا مكدسين داخل مقطورة الشاحنة، بولاية "فيراكروز" شرق البلاد، وسط درجة حرارة عالية تجاوزت 45 درجة مئوية.
وأشار البيان إلى أنه كان من بين المهاجرين بالغون من غواتيمالا وهندوراس والهند والسلفادور إضافة إلى 19 قاصراً غير مصحوبين بذويهم.
وبحسب بيان المعهد، سيتم وضع الأطفال تحت رعاية الدولة، بينما سيتم بحث حالات الآخرين لتحديد وضعهم القانوني في المكسيك، لافتاً إلى أنه تم القبض على 4 من المشتبه بهم في عملية تهريب المهاجرين.
واكتشف موظفو الهجرة أواخر مايو/ أيار، 175 مهاجراً، معظمهم من أمريكا الوسطى، في ولاية "تشياباس" جنوب غرب المكسيك. وتم إيقاف 300 شخص آخرين عند نقطة تفتيش في "فيراكروز" في مارس/ آذار.
ويدفع المهاجرون الفارون من العنف والفقر في أمريكا اللاتينية، أحياناً كثيرة، أموالاً للمهربين بهدف المرور عبر المكسيك في محاولة للوصول إلى الولايات المتحدة، ليتعرضوا لتجار المخدرات والمهربين خلال رحلتهم الشاقة.