مكدسين وسط حرارة شديدة.. العثور على 129 مهاجراً في المكسيك

اكتشفت السلطات في المكسيك محاولة تهريب للبشر بعدما عثرت على 129 مهاجراً غير شرعي، معظمهم من غواتيمالا، داخل شاحنة، بحسب "المعهد الوطني للهجرة".

وذكر المعهد في بيان له أن المهاجرين كانوا مكدسين داخل مقطورة الشاحنة، بولاية "فيراكروز" شرق البلاد، وسط درجة حرارة عالية تجاوزت 45 درجة مئوية.

وأشار البيان إلى أنه كان من بين المهاجرين بالغون من غواتيمالا وهندوراس والهند والسلفادور إضافة إلى 19 قاصراً غير مصحوبين بذويهم.