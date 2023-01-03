تحذير لاعبة شطرنج إيرانية ظهرت بلا حجاب من العودة إلى بلدها



وصلت لاعبة شطرنج إيرانية إلى إسبانيا، اليوم الثلاثاء، بعد تلقيها ما وصفها مصدر مقرب منها بأنها "تحذيرات بعدم العودة إلى إيران، بعد ظهورها دون ارتداء الحجاب في مسابقة دولية في كازاخستان".

وفي الأسبوع الماضي، شاركت سارة سادات خادم الشريعة، المولودة عام 1997، في بطولتي الشطرنج السريع والشطرنج الخاطف التابعتين للاتحاد الدولي للشطرنج في مدينة "ألما اتا" من دون ارتداء الحجاب.