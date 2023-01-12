صحيفة بريطانية تتحدث عن "فضائح جنسية" في مقر مجلس الوزراء

كشفت صحيفة بريطانية الخميس، عن وجود اعتقاد بأن بعض مساعدي رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون "شوهدوا في أوضاع حميمية في مقر مجلس الوزراء خلال حفل أقيم عشية جنازة الأمير فيليب العام قبل الماضي".

وقالت صحيفة "تايمز"، إن "رجلًا وامرأة شوهدا من قبل العديد من الأشخاص وهما في وضع حميم خلال تجمع المسؤولين والمساعدين الذي استمر لما بعد الساعة الرابعة صباحًا".

وشوهد الزوجان "يلامس بعضهما بعضًا" في المطبخ قبل أن يتسللا إلى غرفة مظلمة ثم يخرجا منها لاحقًا "مرتبكين"، فيما شوهد زوجان آخران وهما "يذهبان إلى مكتب ويطفئا الأنوار"، بحسب الصحيفة.

وأضافت: "تؤكد هذه الاكتشافات الصعوبات المحتملة التي قد يواجهها رئيس الوزراء السابق في تحقيق لجنة الامتيازات في الحفلات الصاخبة في 10 داونينغ ستريت".

وأشارت إلى أن "من المرجح أن تبدأ جلسات الأدلة في وقت مبكر من العام بما في ذلك مع جونسون".