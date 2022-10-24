بوريس جونسون ينسحب من سباق زعامة حزب المحافظين

أعلن رئيس وزراء بريطانيا السابق بوريس جونسون يوم الأحد انسحابه من المنافسة على زعامة حزب المحافظين، قائلا إنه حظي بدعم عدد كاف من أعضاء البرلمان للتقدم إلى المرحلة التالية في السباق لكن وزير المالية السابق ريشي سوناك سبقه في عدد المؤيدين له، حسب وكالة "رويترز".

وقال جونسون في بيان "كانت هناك فرصة جيدة جدا لأن أفوز في الانتخابات بين أعضاء حزب المحافظين وأن أعود بالفعل إلى داوننج ستريت يوم الجمعة".

وأضاف: "لكن خلال الأيام الماضية، توصلت للأسف إلى استنتاج مفاده أن هذا ببساطة لن يكون الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله".

وتابع: "لا يمكنك تولي الحكم بشكل فعال ما لم يكن لديك حزب موحد في البرلمان".

وكان المحرر السياسي في "BBC" كريس ماسون، قد ذكر في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، في وقت سابق الأحد أن بوريس جونسون انسحب من السباق على زعامة حزب المحافظين البريطاني.