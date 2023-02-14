بتهمة "الفعل الفاضح".. مذكرة قبض بحق الإعلامية العراقية همسة ماجد

وأظهرت وثيقة نشرتها وسائل إعلام محلية عراقية، أن همسة ماجد مطلوبة للقضاء بتهمة "الفعل الفاضح" وفقًا للمادة 403 من قانون العقوبات.

وتنشغل الأوساط الاجتماعية في العراق بالحملة الأخيرة التي أطلقتها وزارة الداخلية، بين مؤيد ومعارض، فيما أعلنت السلطات أنها ماضية في الحملة دون هوادة.

وهمسة ماجد، فنانة وإعلامية من مواليد 1987 في بغداد، وتخرجت في كلية الفنون الجميلة/ جامعة بغداد.

ومنذ صغرها، ظهرت همسة في عدة إعلانات دعائية تلفزيونية عرضت على قناة الشباب في تسعينيات القرن الماضي.

وخلال مسيرتها، أثارت الإعلامية العراقية الجدل مرارًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وجوبهت بانتقادات واسعة بسبب تعليقاتها وأسلوب حياتها.

وأطلقت وزارة الداخلية تحت مسمى "بلّغ"، منصة إلكترونية خاصة بالإبلاغ عن المحتويات الإعلامية المنشورة في مواقع التواصل، وتتضمن القائمة: إساءة للذوق العام، وتحمل رسائل سلبية تخدش الحياء، وتزعزع الاستقرار المجتمعي.