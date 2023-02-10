حملة "المحتوى الهابط" تثير الجدل في العراق.. ومشاهير يعتزلون

كما أعلن رجل الدين علي الشريفي، وهو صانع محتوى مثير للجدل، مثل الإعلانات، والظهور مع الفاشنستات، حذف المقاطع "المسيئة للعائلة العراقية" من منصاته، ووعد بنشر مقاطع أخرى ملائمة للأسرة، حسب وصفه.

جدل واسع

وبين مؤيد ومعارض انقسمت آراء المثقفين العراقيين، ففي الوقت الذي يواجه فيه هذا المحتوى معارضة شعبية، ونقداً جماعياً بشكل متكرر، تثير عمليات الملاحقة والاعتقال، قلق نشطاء حقوق الإنسان، والصحفيين، تحسباً من ملاحقات قد تطالهم، خاصة العاملين في الصحافة الساخرة أو المهتمين، بنقد الواقع العراقي.

وتقول المادة 403 من قانون العقوبات العراقي التي تصدر على أساسها الأحكام: "الحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من صنع أو استورد أو صدر أو حاز أو أحرز أو نقل بقصد الاستغلال أو التوزيع كتابا أو مطبوعات أو كتابات أخرى أو رسوماً أو صوراً أو أفلاماً أو رموزاً أو غير ذلك من الأشياء إذا كانت مخلة بالحياء أو الآداب العامة".

وجاءت هذه الفقرة ضمن قانون العقوبات العراقي، الذي أقر عام 1969، فيما يرى مختصون ومحامون، ضرورة تعديل تلك الفقرة، أو إيضاحها بما يكفي، ووضع محددات لتنظيم عمل محتوى مواقع التواصل.

وحظيت حملة الداخلية، بدعم من إعلاميين ومثقفين، وهو ما شجّعها على ضم المزيد من مشهوري تيك توك لقائمة الملاحقة.

بدوره، قال الناشط والأكاديمي في النجف فارس حرّام، إن دعم الإعلاميين والمثقفين لملاحقة "المحتوى الهابط" مدهش وعجيب.