العراق.. السجن عامين لـ"صجمة" و6 أشهر لـ"أم فهد" لنشرهما محتوى "فاحشاً"

أصدرت محكمة عراقية أحكاماً بالسجن بحقّ ناشط على منصة يوتيوب وأخرى على تطبيق تيك توك؛ بسبب نشرهما فيديوهات "تتضمن أقوالاً فاحشة ومخلة بالحياء والآداب العامة"، وفق ما أعلن مجلس القضاء الأعلى.

وأعلنت وزارة الداخلية، في كانون الثاني/يناير، تشكيل لجنة مكلّفة برصد "المحتويات البذيئة والهابطة" على مواقع التواصل الاجتماعي التي "يسيء بعضها للذوق العام ويخالف الأخلاق والتقاليد" في المجتمع العراقي الذي لا يزال محافظًا إلى حدّ بعيد. وأُنشئت منصّة ليتمكن مستخدمو الإنترنت من الإبلاغ عن منشورات من هذا النوع.

وقضت محكمة جنح الكرخ في بغداد على حسن صجمة، وهو ناشط على يوتيوب، بالسجن عامين، وعلى غفران مهدي سوادي المعروفة بـ"أم فهد"، وهي ناشطة على تيك توك حيث يحظى حسابها بأكثر من 23 ألف متابع، بالسجن ستة أشهر، وفق بيان مجلس القضاء الأعلى.

وقال المجلس في بيان إن صجمة و"أم فهد" أُدينا "لقيامهما بنشر عدة أفلام وفيديوهات تتضمن أقوالاً فاحشة ومخلة بالحياء والآداب العامة، وعرضها على الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي".