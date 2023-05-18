الإفراج عن شابين تونسيين اعتقلا إثر أغنية تنتقد الشرطة
قال محامون إن محكمة تونسية أطلقت اليوم الخميس، سراح شابيين اعتُقلا أمس الأربعاء بسبب أغنية ساخرة تنتقد الشرطة، بعد قليل من إعلان الرئيس قيس سعيد استغرابه ورفضه قرار الاعتقال.
وألقت الشرطة القبض على يوسف شلبي وضياء نصير بعد أن نشرا مع صديق آخر لهم مقطعا مصورا على تيك توك وفيسبوك يظهرون فيه وهم يضحكون ويرددون أغنية ساخرة تنتقد معاملة الشرطة للموقوفين وتنتقد قانون المخدرات.
وأثار اعتقال الرجلين قلق النشطاء والمدونين الذين أعادوا نشر الأغنية للتضامن معهم، وقال بعضهم إن الحريات أصبحت محاصرة وإن تونس باتت سجنا كبيرا.
وقال الرئيس قيس سعيد إنه يرفض الظلم وإنه "مستغرب بشدة" من اعتقال الشابين، وهما طالبان يستعدان لاجتياز الامتحانات.
وأضاف مخاطبا رئيسة الحكومة نجلاء بودن أنه من غير المقبول إطلاقا إلقاء القبض على شابين كانا يغنيان أغنية، داعيا القضاة للقيام بواجبهم.
وتظاهر عشرات الصحفيين والنشطاء اليوم الخميس رفضا لتقييد الحريات ومحاكمات تستهدف الصحفيين والمدونين.
ويقول سعيد الذي أغلق البرلمان في 2021 وسيطر على جميع السلطات تقريبا في خطوة وصفها المعارضون بأنها انقلاب، إنه يحمي الحقوق والحريات وقال إنه لن يكون دكتاتورا.