"أغنية هزلية" تنتقد الأمن التونسي تتسبب بسجن طالبين

ونقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية عن شوقي الحلفاوي، رئيس فرع الرابطة التونسية لحقوق الإنسان بمدينة نابل، قوله إن هيئة الدفاع عن الطالبين فوجئت بقرار النيابة العامة بسجن الطالبين.

وأوضح الحلفاوي أن الطالبين يواجهان تهمة الإساءة للغير عبر مواقع التواصل الاجتماعي ونسب أمور غير صحيحة لموظف عمومي.

وفي حال إدانة الطالبين فإنهما سيواجهان أحكاما بالسجن تصل إلى 4 سنوات.

وأثار قرار النيابة العامة حالة من التعاطف مع الطالبين وقامت مجموعات شبابية بإعادة تسجيل ونشر الأغنية على مواقع التواصل الاجتماعي مطالبين الأمن التونسي باعتقال كل من ينشر الأغنية.