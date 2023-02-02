تطورات جديدة بقضية اتهام البلوغر المصرية مودة الأدهم بالاتجار بالبشر

أودعت نيابة النقض الجنائي في مصر، اليوم الخميس، مذكرتها في الطعن المقدم من فتاة التيك توك، البلوغر مودة الأدهم، على الحكم الصادر ضدها وآخرين بالحبس 6 أعوام، إضافة لغرامة مالية، في قضية اتهامها بالاتجار بالبشر.

وكانت مودة الأدهم تقدمت بالنقض رقم 12737 لسنة 91 قضائية والمحدد له جلسة 11 شباط فبراير الجاري للمرافعة في الحكم الصادر بحقها بعد رفض استشكالها في حزيران يونيو الماضي.