تطورات جديدة بقضية اتهام البلوغر المصرية مودة الأدهم بالاتجار بالبشر
أودعت نيابة النقض الجنائي في مصر، اليوم الخميس، مذكرتها في الطعن المقدم من فتاة التيك توك، البلوغر مودة الأدهم، على الحكم الصادر ضدها وآخرين بالحبس 6 أعوام، إضافة لغرامة مالية، في قضية اتهامها بالاتجار بالبشر.
وكانت مودة الأدهم تقدمت بالنقض رقم 12737 لسنة 91 قضائية والمحدد له جلسة 11 شباط فبراير الجاري للمرافعة في الحكم الصادر بحقها بعد رفض استشكالها في حزيران يونيو الماضي.
وجاء في مذكرة نيابة النقض، أن "الحكم جاء في عبارات عامة وصور مجملة ولا يحقق الغرض الذي قصده المشرع من استيجاب تسبيب الأحكام بما لا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة، ولم يبين تفاصيل الوقائع والأفعال التي قارفها الطاعنون والمثبتة لارتكاب جريمة الاتجار بالبشر".
كما أوضح تقرير نيابة النقض، أن "الحكم السابق بسجن مودة الأدهم، لم يظهر عناصر الجريمة ومدى انطباق التعريفات والشروط الواردة بقانون الاتجار بالبشر، ولم يبين الأدلة ويكشف عن قيامها من واقع الدعوى وجاء قاصرا عن بيان أركان الجريمة وعن بيان مؤدى أدلة الثبوت".
وأشار التقرير إلى أن "إقرارات الطاعنين التي عول عليها الحكم قد خلت من أي دليل يمكن التعويل عليه، بما يشكل سببا آخر لنقض الحكم بالنسبة للطاعنين جميعا".
كما ذكرت نيابة النقض، أن من أسباب نقض الحكم أيضا اعتماده على تحريات الشرطة، بعدما أثبتت النيابة أن التحريات ليس جميعها صحيحة وليس لها سند من الأوراق.
وقالت نيابة النقض في المذكرة، إن ليس كل ما يشاع عن الناس يصادف الحقيقة والصدق فالواقعة الواحدة يختلف الناس في تفسيرها وفي رؤاهم عنها.