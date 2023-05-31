نجمة "سيليكون فالي" إليزابيث هولمز تبدأ تنفيذ عقوبة السجن

في كانون الثاني/يناير 2022، بعد محاكمة استمرت أربعة أشهر، أدينت إليزابيث هولمز بتهمة الخداع في جمع التبرعات لحساب "ثيرانوس"، بعدما ادعت أنها قادرة على إحداث ثورة في عالم التشخيص الطبي.

وقدمت هولمز استئنافات قضائية عدة لتجنب الذهاب إلى السجن، على أمل إلغاء إدانتها، لكنّها رُدّت كلها.

وباتت هولمز، البالغة 39 عامًا، بعد عقدين على تأسيس شركتها، وراء القضبان في سجن للنساء يخضع لـ"حد أدنى" من الحراسة الأمنية.

وبحسب موقع "بي او بي" الإلكتروني، يحتوي هذا النوع من السجون على مهاجع وعدد قليل من الحراس وبرامج إعادة تأهيل.

وكانت "ثيرانوس" وعدت بإتاحة تشخيص أسرع وأرخص من ذلك الذي توفره المختبرات التقليدية، بفضل أساليب قدمتها الشركة على أنها ثورية تسمح بإجراء اختبارات متعددة بكمية صغيرة جدًّا من الدم.

لكنّ التكنولوجيا لم تنجح قط، وأغلقت الشركة في عام 2018، تاركة وراءها مستثمرين ضخوا مئات الملايين من الدولارات في رأس مال الشركة.

ودأبت إليزابيث هولمز على ادعاء حسن نيتها، نافية سعيها المتعمد لخداع المستثمرين.

في منتصف أيار/مايو، أصدر القاضي إدوارد دافيلا أمرًا لها ولرئيس العمليات السابق في "ثيرانوس" راميش "ساني" بالواني بإعادة 452 مليون دولار إلى المستثمرين.

من بين هؤلاء المستثمرين، روبيرت موردوك الذي يدين له الشريكان السابقان بـ125 مليون دولار.