"الاحتياطي الفدرالي" يقر بالإخفاق بشأن انهيار بنك سيليكون فالي

دعا الاحتياطي الفدرالي الأميركي، في تقرير نشر اليوم الجمعة، إلى مزيد من الرقابة المصرفية، مقرا بإخفاقاته في ما يتعلق بانهيار بنك سيليكون فالي (إس في بي) الشهر الماضي.

وقال نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي لشؤون الإشراف مايكل بار، في بيان أرفق بالتقرير: "بعد فشل بنك سيليكون فالي، علينا تعزيز مهام الاحتياطي الفدرالي في الإشراف والتنظيم بناء على ما تعلمناه".

وأضاف بار أن إدارة "إس في بي" فشلت في إدارة المخاطر بشكل مناسب قبل الانهيار السريع للبنك، بينما فشل مشرفو الاحتياطي الفدرالي في اتخاذ إجراءات قوية بما يكفي بعد أن رصدوا مشكلات في البنك المتخصص في تمويل شركات التكنولوجيا.