ترامب ينتقد ضعف تدابير الاحتياطي الفدرالي في مواجهة تداعيات كورونا

المصدر: أ ف ب

نتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السبت التدابير التي اتّخذها الاحتياطي الفدرالي (المصرف المركزي) من أجل التصدي للتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد معتبرا أنها ليست بـ“الحزم“ المطلوب، مشددا في المقابل على عدم وجود نية لديه لاستبدال رئيسه الذي غالبا ما ينتقد سيّد البيت الأبيض أداءه.

وقال ترامب في مؤتمر صحافي في البيت الأبيض إن ”مجالس إدارة (مصارف مركزية) أخرى ودولا أخرى تتّخذ تدابير أكثر حزما من الاحتياطي الفدرالي“.

وقال الرئيس إن ”معدّلات الفائدة لدى تلك المصارف المركزية أدنى من معدل فائدة الاحتياطي الفدرالي، أحيانا بنقطتين. وهذا الفارق كبير“.

وتابع ترامب ”لدينا العملة والقوة… يجب ألا يكون معدّل فائدة مصرفنا المركزي أعلى من (معدلات فائدة المصارف المركزية) للدول المنافسة لنا“.

وأضاف ترامب أن رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول ”اتّخذ برأيي الكثير من القرارات السيئة“.

وترامب هو من عيّن باول رئيسا للاحتياطي الفدرالي، إلا أنه ينتقد مرارا قراراته بخاصة عدم تخفيض معدّل الفائدة، الإجراء الذي من شأنه بحسب ترامب، إعطاء دفع للاقتصاد.

والسبت قال ترامب ”لدي الحق في إقالة (باول)“، مضيفا ”لن أفعل ذلك، كلا لن أفعل ذلك“.