ترامب يعلق على نتائج فحصه للكشف عن فيروس كورونا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، إنه خضع لفحص فيروس كورونا المستجد، بعدما كان أعلن الجمعة أنه ليس بحاجة للقيام بذلك لأنه لم تظهر عليه أية عوارض.

وأضاف ترامب أن النتائج لم تظهر بعد.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض: ”لقد خضعت للفحص مساء أمس“.

وكان ترامب أعلن، يوم الجمعة، أنه تواجد في مكان مع برازيلي مصاب بالفيروس.

وأضاف ترامب أن أمريكا سجلت حتى الآن 50 حالة وفاة بفيروس كورونا، كما أعلن أن حظر الدخول إلى الولايات المتحدة المفروض على المسافرين الذين كانوا في الأونة الأخيرة في دول شنغن، سيوسع نطاقه ليشمل بريطانيا وأيرلندا.