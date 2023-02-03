الكويت.. الكشف عن تفاصيل مداهمة أكبر مصنع مخدرات

كشفت مصادر في دولة الكويت عن تفاصيل جديدة في قضية مداهمة أكبر مصنع مخدرات في تاريخ البلاد.

وكان رجال الأمن قد عثروا على نحو 15 مليون حبة لاريكا ومواد أخرى مخدرة، وأكثر من نصف طن من البودرة الخام ومكائن تصنيع مخصصة للمخدرات.

وبحسب صحيفة "القبس" المحلية، فإن قيمة ما تم ضبطه من مخدرات تجاوزت 30 مليون دينار (ما يعادل 99 مليون دولار).