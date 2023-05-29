اختطاف مواطن سعودي في لبنان
أعلنت السفارة السعودية في لبنان اليوم الإثنين، تلقيها بلاغًا من ذوي أحد المواطنين، يفيد بفقدان الاتصال به، منذ فجر يوم الأحد.
وأكدت السفارة في بيان لها نشرته عبر تويتر، أنها تتواصل مع السلطات اللبنانية على أعلى المستويات لكشف ملابسات اختفاء المواطن.
وأفادت وسائل إعلام لبنانية، بأن قوات الأمن تبحث عن مواطن سعودي اختطف منتصف ليل السبت الأحد على طريق المطار في العاصمة بيروت.
وأكد وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي في تغريدة له على حسابه على تويتر أن الجهات المعنية تتابع قضية اختفاء المواطن السعودي، مع شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي.
وقال الوزير: "نتابع مع شعبة المعلومات بقوى الأمن الداخلي منذ الأمس قضية اختطاف مواطن سعودي في بيروت ونحن على تواصل بأدق التفاصيل مع سعادة السفير وليد بخاري".
وأضاف: "دائما وبيد من حديد نعمل لتحرير أي مواطن يتعرض لأي أذى على أرض لبنان. ما حصل يمس بعلاقة لبنان مع أشقائه وسيكون عقاب الفاعلين قاسيا".
وذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية أن "المختطف يعمل لصالح الخطوط الجوية السعودية في بيروت، ونقله الخاطفون إلى الضاحية الجنوبية، وطلبوا عبر مكالمة صادرة من منطقة الضاحية الجنوبية فدية مالية تقدر بـ400 ألف دولار (1.5 مليون ريال)".