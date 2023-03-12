القبض على بلوغر مصرية وزوجها بتهمة الاتجار بالمخدرات

ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على البلوغر آية إيهاب وشاب، قالت إنها متزوجة منه عرفياً، داخل إحدى الشقق السكنية بالقاهرة الكبرى، وبحوزتهما كمية كبيرة من المواد المخدرة.

جاء القبض على آية إيهاب رفقة زوجها، بعدما أكدت التحريات الأمنية، اتخاذهما من الشقة محل سكنهما بمنطقة حدائق الأهرام، مكانا لمزاولة نشاط إجرامي بالاتجار في المواد المخدرة.