سارة محمد بلوغر مصرية تفقد بصرها بعد اعتداء مسلح

وأضافت: "الأطباء يقولون لنا إن العين اليسرى انتهت، وهناك احتمال ضعيف أن ترى بالعين اليمنى نتيجة إصابتها بتهتك في القرنية والشبكية ووجود شظايا حتى الآن على العين".

وتابعت: "الأطباء لم يحددوا ما إذا كانت الشظايا قد أصابت القناة البصرية أم لا، وهذا سببه تجمع دموي كبير موجود على العين، والطبيب المعالج قال سنصلح الأشياء المتهتكة لكن لا نضمن استعادتها الرؤية".

وناشدت فاطمة، الجهات المعنية من أجل تقديم المساعدة لهم، وتشخيص حالة سارة بشكل جيد، وإجراء العملية اللازمة حتى لا يتم فقدان نظرها بصورة نهائية.

وسارة محمد بلوغر مشهورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تعيش في محافظة الإسكندرية، مهتمة بمجال أزياء المحجبات والموضة ومستحضرات التجميل، ويتابعها حوالي أكثر من 100 ألف شخص عبر موقع "إنستغرام".