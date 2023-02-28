سارة محمد بلوغر مصرية تفقد بصرها بعد اعتداء مسلح
تعرضت بلوغر مصرية تدعى سارة لاعتداء مروع جراء واقعة سطو مسلح تعرضت له برفقة خطيبها ما أدى إلى فقدانها البصر وإصابتها بتشوهات في الوجه.
وكشفت خالة البلوغر تطورات حالتها الصحية خلال مداخلة متلفزة.
وقالت فاطمة خالة سارة محمد إن "سارة في حالة انهيار تام وتعاني من أزمة نفسية حادة، نتيجة عدم تقبلها وضعها الصحي الحالي بعد تشوه وجهها وفقدانها البصر".
وفقدت سارة محمد قبل أيام، بصرها بعدما تعرضت لحادث إطلاق نار بهدف السطو بينما كانت برفقة خطيبها داخل سيارتهما على الطريق الصحراوي في محافظة الإسكندرية شمال البلاد.
وقالت فاطمة خالة سارة، إن ابنة شقيقتها أصيبت بتهتك كامل في العين اليسرى والعين اليمنى، وهناك احتمالية بنسبة 1% فقط أن تستعيد الرؤية بها من جديد حسب ما أبلغهم الأطباء.
وأضافت: "الأطباء يقولون لنا إن العين اليسرى انتهت، وهناك احتمال ضعيف أن ترى بالعين اليمنى نتيجة إصابتها بتهتك في القرنية والشبكية ووجود شظايا حتى الآن على العين".
وتابعت: "الأطباء لم يحددوا ما إذا كانت الشظايا قد أصابت القناة البصرية أم لا، وهذا سببه تجمع دموي كبير موجود على العين، والطبيب المعالج قال سنصلح الأشياء المتهتكة لكن لا نضمن استعادتها الرؤية".
وناشدت فاطمة، الجهات المعنية من أجل تقديم المساعدة لهم، وتشخيص حالة سارة بشكل جيد، وإجراء العملية اللازمة حتى لا يتم فقدان نظرها بصورة نهائية.
وسارة محمد بلوغر مشهورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تعيش في محافظة الإسكندرية، مهتمة بمجال أزياء المحجبات والموضة ومستحضرات التجميل، ويتابعها حوالي أكثر من 100 ألف شخص عبر موقع "إنستغرام".